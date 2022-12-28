Россия обвинила НАТО в бесконтрольной раздаче цифрового оружия через Украину

Дипломат Сыромолотов заявил, что НАТО бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов обвинил НАТО в бесконтрольной раздаче цифрового оружия через Украину. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер», — сказал дипломат.

Он предупредил, что подобные действия НАТО чреваты непредсказуемыми последствиями для всего мира. «Сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство», — пояснил Сыромолотов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев пытается еще глубже втащить США и других членов НАТО в конфликт на Украине. В качестве примера он привел случай с падением украинской зенитной ракеты на территории Польши, после чего президент Украины Владимир Зеленский обвинял в инциденте Москву.