Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:33, 28 декабря 2022Мир

Россия обвинила НАТО в бесконтрольной раздаче цифрового оружия через Украину

Дипломат Сыромолотов заявил, что НАТО бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов обвинил НАТО в бесконтрольной раздаче цифрового оружия через Украину. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер», — сказал дипломат.

Он предупредил, что подобные действия НАТО чреваты непредсказуемыми последствиями для всего мира. «Сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство», — пояснил Сыромолотов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев пытается еще глубже втащить США и других членов НАТО в конфликт на Украине. В качестве примера он привел случай с падением украинской зенитной ракеты на территории Польши, после чего президент Украины Владимир Зеленский обвинял в инциденте Москву.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России
Минобороны опубликовало кадры военно-морских учений России и Китая
Свекровь хотела пристыдить невестку с помощью подарка и потерпела неудачу
Россия обвинила НАТО в бесконтрольной раздаче цифрового оружия через Украину
Посетившая ОАЭ россиянка описала отдых фразой «вороны, нефть и никакой анимации»
Россиян предупредили о слежке в Telegram и WhatsApp
В стратегии Байдена по доминированию США увидели «большую дыру»
Россиянам назвали суточную норму потребления мандаринов
Боец ВСУ заявил о тяжелой обстановке на позициях армии Украины
Диетолог назвала допустимую дозу алкоголя на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.