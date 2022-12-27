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02:57, 27 декабря 2022Мир

Лавров обвинил Украину в планах добиться лобового столкновения России и НАТО

Глава МИД Лавров обвинил Украину в планах добиться лобового столкновения России и НАТО

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Украина пытается еще глубже втащить США и других членов НАТО в конфликт на Украине. Об этом в интервью ТАСС предупредил глава МИД России Сергей Лавров.

Он пояснил, что в Киеве рассчитывают на лобовое столкновение Североатлантического альянса с Россией. В качестве примера он привел случай с падением украинской зенитной ракеты на территории Польши, после чего Зеленский обвинял в инциденте Москву. «Хорошо, что Вашингтону и Брюсселю хватило тогда ума не поддаться на эту уловку. Но инцидент показал, что режим не остановится ни перед чем», — сказал глава российской дипломатии.

В том же интервью Лавров заявлял, что предложения России по демилитаризации и денацификации подконтрольных Киеву земель и устранению угроз безопасности лучше выполнить «подобру-поздорову». В противном случае, предупредил он, «вопрос решит российская армия». Он добавил, что Киеву хорошо известны требования Москвы.

Ранее министр назвал главным итогом 2022 года прояснение, кто на мировой арене договороспособный. До этого Лавров заявил, что действия России на Украине обеспечили провал «геополитических игр и планов» США и их союзников по НАТО.

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Марина Совина
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