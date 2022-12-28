В Госдуме отреагировали на идею о квоте на заморозку сперматозоидов для солдат

Депутат Тумусов указал на этические сложности квоты на заморозку сперматозоидов солдат

Предложение предоставить мобилизованным квоту на заморозку сперматозоидов и лечение бесплодия — важная мера, которая, однако, сопряжена с множеством этических сложностей, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Это очень интересная инициатива, такая технология — создание криобанка сперматозоидов — есть, поэтому если для желающих мобилизованных будет организовано такое дело, я считаю, это хорошо. И это точно должно быть профинансировано за счет средств федерального бюджета. Идея благая, потому что на спецоперации может быть печальный исход, а если хочет оставить свой материал в банке, многие же женатые, — это благая идея», — заявил парламентарий.

Вместе с тем он заметил, что эта идея может вызвать сложности в ее этическом аспекте.

«С этической точки зрения здесь много деликатных вопросов. Как будет реализовываться — первый большой вопрос. Вопрос в том, где будет сдаваться биоматериал: в специальных медучреждениях, или на линии соприкосновения, либо будут специальные службы работать или военные медики», — добавил Тумусов.

Ранее стало известно о том, что семьи российских мобилизованных получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов. Как заявил президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов, до этого он направил соответствующее обращение премьер-министру страны Михаилу Мишустину.