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09:46, 28 декабря 2022Россия

Семьи российских мобилизованных получат квоту на заморозку сперматозоидов

В «Союзе адвокатов» заявили о квоте на заморозку сперматозоидов для семей мобилизованных

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Семьи российских мобилизованных получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов. Об этом заявил ТАСС президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов.

Он пояснил, что до этого направил соответствующее обращение премьер-министру страны Михаилу Мишустину. «Министерство здравоохранения России определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине (СВО), на 2022-2024 годы», — отметил Трунов.

Президент «Союза адвокатов» подчеркнул, что уже намерен обратиться за такой льготой для нескольких пар, где мужчины стали участниками спецоперации. Последующее бесплатное использование биоматериала, по словам юриста, будет регламентировано законом при наличии показаний в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

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После объявленной в конце сентября частичной мобилизации власти российские власти гарантировали, что добровольцам будут предоставлять предусмотренные для контрактников льготы. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подразумевала, в частности, медицинские, налоговые льготы, а также бесплатное получение дополнительного профессионального образования.

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных в столице.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации и выполнении всех поставленных задач.

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Анна Щербакова
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