На эксперта из передач Владимира Соловьева написали заявление в полицию

Пенсионер написал заявление на политолога Сатановского за клевету на ветеранов ВОВ в эфире

На гостя политических ток-шоу и регулярного эксперта программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», политолога Евгения Сатановского написали заявление в полицию. Заявителем выступил пенсионер, оставшийся недовольным высказываниями политолога в эфире одной из передач, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, во время просмотра телепередачи пенсионер возмутился словами эксперта. В частности, мужчина считает, что в заявлениях Сатановского содержатся оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и клевета на «великих русских людей».

Высказывания политолога проверят на наличие в них нарушения законодательства. Сам Сатановский пока никак не прокомментировал сообщение.

Сатановский является частым гостем политических шоу, где выступает в качестве эксперта. В частности, политолога часто приглашают в программу «Вечер с Владимиром Соловьевым». В январе 2022 года компания Mediascope назвала «Вечер с Владимиром Соловьевым» одним из самых популярных у россиян политических ток-шоу.