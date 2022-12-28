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17:32, 28 декабря 2022Интернет и СМИ

Эксперт из передач Соловьева прокомментировал заявление о клевете на ветеранов

Политолог Сатановский назвал заявление на него в полицию за клевету на ветеранов «ахинеей»
Начало событий в новости На эксперта из передач Владимира Соловьева написали заявление в полицию

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Гость политических ток-шоу и регулярный эксперт передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», политолог Евгений Сатановский назвал заявление на него в полицию за клевету на ветеранов Великой Отечественной воны (ВОВ) «ахинеей» и «интернетным "разгоном" вранья». Подачу заявления он прокомментировал Пятому каналу.

«Это сильно похоже на ахинею. Существует ли такой пенсионер, я не знаю. Может, это чисто интернетный "разгон" вранья. Скорее всего, это связано с последними истериками различных ультранационалистов», — заявил Сатановский. Он добавил, что ему угрожали «отрезать голову», а также выложили в сеть телефоны жены и дочери.

По словам политолога, его не интересует эта ситуация. «Если поставлена людьми задача затроллить, они же будут троллить, правда? Собака лает, караван идет», — заключил эксперт.

Ранее в среду, 28 декабря, издание Baza сообщило, что пенсионер, оставшийся недовольным высказываниями Сатановского в эфире одной из телепередач, написал на него заявление в полицию. По данным издания, мужчина счел, что эксперт своими словами оскорбил ветеранов ВОВ.

Сатановский — частый гость политических шоу, в которых он регулярно выступает в качестве эксперта. В частности, политолога нередко приглашают в программу «Вечер с Владимиром Соловьевым», которое в январе 2022 года стало одним из самых популярных у россиян политических ток-шоу по версии Mediascope.

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Денис Савосин
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