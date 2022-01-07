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Названы самые популярные политические ток-шоу среди россиян

Mediascope: «Вечер с Владимиром Соловьевым» — одно из самых популярных ток-шоу в России
Ольга Скабеева

Ольга Скабеева. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Названы самые популярные среди россиян политические ток-шоу. Об этом со ссылкой на Mediascope сообщает портал URA.RU.

Программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» заняли одни из лидирующих позиций в списке. Также зрители телеканала «Россия 1» отдают предпочтение «Вестям недели с Дмитрием Киселевым» и «Вестям в субботу» Сергея Брилева.

Ранее российский офис компании ECI Media Management подсчитал показатели аудитории всех федеральных каналов за первые 11 месяцев 2021 года и назвал самый популярный. Так, на первое место среди федеральных телевещателей в этом году вновь претендует «Россия 1» (ВГТРК).

Марина Совина
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