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03:41, 28 декабря 2022Экономика

Cрок выбора нового акционера «Сахалина-2» вместо Shell перенесут

«Ъ»: правительство перенесет срок выбора нового акционера «Сахалина-2» вместо Shell

Фото: Сергей Фомин / Russian Look / Global Look Press

Правительство России может перенести срок выбора нового акционера СПГ-проекта «Сахалин-2» вместо Shell. Об этом в среду, 28 декабря, пишет «Коммерсантъ».

Предполагалось, что на конкурс, который должен завершиться 30 декабря, поступит заявка от НОВАТЭКа. Но компания, по данным издания, пока не готова подать коммерческое предложение о покупке доли (27,49 процента) в проекте. Правительство оценило стоимость доли Shell в 94,8 миллиарда рублей.

Кроме того, правительство должно было осуществить «экологический, технологический и иной аудит» деятельности Shell в России на предмет ущерба, причем его сумма должна быть вычтена из средств, которые Shell может получить за долю. По данным газеты, кабмин еще не завершил оценку ущерба.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ, согласно которому имущество проекта «Сахалин-2» было передано государству, а оператора было предписано сменить на новое, российское юрлицо. Новый оператор ООО «Сахалинская Энергия» был создан 5 августа с долей в уставном капитале у «Газпром Сахалин холдинга». Компания Shell отказалась участвовать в новом операторе «Сахалина-2».

Проект «Сахалин-2» реализовывался на условиях соглашения о разделе продукции — помимо «Газпрома», Mitsui и Mitsubishi долей в прежнем операторе владела британско-голландская Shell.

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Марина Совина
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