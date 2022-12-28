Юрист высказался о возможном наказании для задушившей детей россиянки
Обвиняемой в убийстве троих своих детей екатеринбурженке могут назначить от восьми лет лишения свободы, заявил юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. Такой минимальный срок он озвучил в разговоре с «Лентой.ру».
Стало известно, что в Екатеринбурге обвиняемая в убийстве трех своих детей мать частично признала вину. Россиянка рассказала, что, перед тем как задушить детей, она употребила наркотики.
Закон строится таким образом, что совершение преступления, будучи в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного, является отягчающим обстоятельством
«В данном случае статья 105 УК РФ часть 2, убийство двух или более лиц, сама по себе несет серьезный срок: от 8 до 20 лет лишения свободы. По этой статье суд также может назначить пожизненное лишение свободы — данная статья и данная часть предусматривают пожизненную форму наказания», — заявил Айрапетов.
Однако, исходя из части 2 статьи 57 УК РФ, пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста.
Адвокат объяснил, что на решение суда будут влиять как раз отягчающие обстоятельства: нахождение в состоянии наркотического опьянения, способ преступления и так далее.
В данном деле что-то мне подсказывает, что приговор будет очень суровым
О резонансном убийстве детей в Екатеринбурге стало известно 26 декабря. Женщина употребила синтетические наркотики. После этого ей показалось, что в ее сыновей и маленькую дочь вселились бесы, и она решилась на преступление.
Также появилась информация, что 37-летняя женщина, убившая пятимесячную дочь и двоих сыновей 10 и 15 лет в Екатеринбурге, задушила их по очереди с помощью пояса от халата.