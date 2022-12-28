Юрист высказался о возможном наказании для задушившей детей россиянки

Юрист Айрапетов: задушившей детей россиянке могут назначить от восьми лет лишения свободы

Обвиняемой в убийстве троих своих детей екатеринбурженке могут назначить от восьми лет лишения свободы, заявил юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. Такой минимальный срок он озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

Стало известно, что в Екатеринбурге обвиняемая в убийстве трех своих детей мать частично признала вину. Россиянка рассказала, что, перед тем как задушить детей, она употребила наркотики.

Закон строится таким образом, что совершение преступления, будучи в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного, является отягчающим обстоятельством Артур Айрапетов юрист, член палаты адвокатов города Москвы

«В данном случае статья 105 УК РФ часть 2, убийство двух или более лиц, сама по себе несет серьезный срок: от 8 до 20 лет лишения свободы. По этой статье суд также может назначить пожизненное лишение свободы — данная статья и данная часть предусматривают пожизненную форму наказания», — заявил Айрапетов.

Однако, исходя из части 2 статьи 57 УК РФ, пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста.

Адвокат объяснил, что на решение суда будут влиять как раз отягчающие обстоятельства: нахождение в состоянии наркотического опьянения, способ преступления и так далее.

В данном деле что-то мне подсказывает, что приговор будет очень суровым Артур Айрапетов юрист, член палаты адвокатов города Москвы

О резонансном убийстве детей в Екатеринбурге стало известно 26 декабря. Женщина употребила синтетические наркотики. После этого ей показалось, что в ее сыновей и маленькую дочь вселились бесы, и она решилась на преступление.

Также появилась информация, что 37-летняя женщина, убившая пятимесячную дочь и двоих сыновей 10 и 15 лет в Екатеринбурге, задушила их по очереди с помощью пояса от халата.

