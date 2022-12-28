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20:32, 28 декабря 2022Путешествия

Бортпроводники перечислили маршруты с самыми пьющими пассажирами

Стюардессы заявили, что ненавидят летать летом на Ибицу из-за пьяных пассажиров

Фото: Arthur Edelmans / Unsplash

Бортпроводники разных авиакомпаний перечислили самые неудачные маршруты для полетов и отметили, что на этих рейсах много пьющих пассажиров. Свое мнение стюарды выразили на форуме Reddit.

Пользователь под ником u/the_odd_1_out_ попросил сотрудников авиакомпаний рассказать, куда им не хотелось бы летать по работе. В комментариях бортпроводники и пилоты поделились историями из путешествий: один комментатор заявил, что ненавидит летать летом на Ибицу из-за пьяных пассажиров.

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Другой пользователь также вспомнил, как во времена его работы бортпроводником компания девушек, направлявшаяся на девичник на Ибицу, чуть не забыла подругу на борту. Поскольку девушка была без сознания из-за алкоголя, ее пришлось вывозить из самолета в инвалидной коляске.

Кроме того, пользователи сошлись во мнении, что почти все летние маршруты на курорты становятся «невыносимыми», поскольку пассажиры начинают пить еще в аэропорту, отмечая отпуск. Помимо прочего, юзерам посоветовали не летать в пляжные страны по пятницам. К худшим пунктам назначения бортпроводники отнесли Аликанте, Малагу и Пальма-де-Майорку.

Ранее опытная стюардесса одной из ведущих британских авиакомпаний назвала британцев нацией с самым агрессивным поведением на борту самолета. Бортпроводница Кристина Галвидайт рассказала, что пассажиры из Британии всегда ведут себя грубо и много выпивают как до полета, так и на борту.

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Зарина Дзагоева
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