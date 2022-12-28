Бортпроводники перечислили маршруты с самыми пьющими пассажирами

Стюардессы заявили, что ненавидят летать летом на Ибицу из-за пьяных пассажиров

Бортпроводники разных авиакомпаний перечислили самые неудачные маршруты для полетов и отметили, что на этих рейсах много пьющих пассажиров. Свое мнение стюарды выразили на форуме Reddit.

Пользователь под ником u/the_odd_1_out_ попросил сотрудников авиакомпаний рассказать, куда им не хотелось бы летать по работе. В комментариях бортпроводники и пилоты поделились историями из путешествий: один комментатор заявил, что ненавидит летать летом на Ибицу из-за пьяных пассажиров.

Другой пользователь также вспомнил, как во времена его работы бортпроводником компания девушек, направлявшаяся на девичник на Ибицу, чуть не забыла подругу на борту. Поскольку девушка была без сознания из-за алкоголя, ее пришлось вывозить из самолета в инвалидной коляске.

Кроме того, пользователи сошлись во мнении, что почти все летние маршруты на курорты становятся «невыносимыми», поскольку пассажиры начинают пить еще в аэропорту, отмечая отпуск. Помимо прочего, юзерам посоветовали не летать в пляжные страны по пятницам. К худшим пунктам назначения бортпроводники отнесли Аликанте, Малагу и Пальма-де-Майорку.

Ранее опытная стюардесса одной из ведущих британских авиакомпаний назвала британцев нацией с самым агрессивным поведением на борту самолета. Бортпроводница Кристина Галвидайт рассказала, что пассажиры из Британии всегда ведут себя грубо и много выпивают как до полета, так и на борту.

