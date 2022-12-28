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07:01, 28 декабря 2022Культура

Шансы серийного убийцы в суде против Netflix оценили

Адвокат Власова: у серийного убийцы Чарльза Собража есть шансы выиграть суд против Netflix
Чарльз Сображ

Чарльз Сображ. Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Претензии мошенника и серийного убийцы Чарльза Собраджа, который собирается подавать в суд на видеосервис Netflix и телеканал «Би-би-си», юридически обоснованы, считает председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. Его шансы в суде она оценила в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что вышедший на свободу преступник Чарльз Собрадж, известный под кличками Змей и Бикини-киллер, первым делом собирается подать иск о клевете на видеосервис Netflix и телеканал «Би-би-си» из-за мини-сериала «Змей». По словам его адвоката Кутан-Пейр, Собраджу не понравилось качество сериала, а 70 процентов показанного на экране он назвал «абсолютным враньем».

Шансы выиграть дело у него есть

Ольга Власоваадвокат

«Статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод гарантирует право на уважение частной и семейной жизни, и ответственность за распространение недостоверной информации, порочащей честь и достоинство, уместна в случае, когда к клевете причастны не только частное лицо, но и средства массовой информации. Все это является нарушением прав индивидуума, о чем не раз говорил Европейский суд по правам человека», — высказалась адвокат.

Она напомнила, что Netflix не впервые фигурирует в подобных процессах. Так, в 2021 году на компанию подавала в суд из-за сериала «Ход королевы» советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили.

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«Несмотря на то, что Netflix ставит себе в заслугу, что выходит за пределы ответственности обычного дистрибьютора, судебных исков о клевете против видеосервиса больше, нежели у крупного новостного издания. Однако, важно исходить из твердых норм права: напрямую, закон это не регулирует. Нужно опираться от того, что написано в фильме: основано на реальных событиях или же наоборот — снят по мотивам, художественное произведение, использовали ли инициалы Собраджа и так далее», — поделилась Власова.

Благоприятно оценил шансы Собраджа в суде и другой адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский. По его словам, преступник так же, как и Нона Гаприндашвили, может обосновать в суде, что кинопроизведение может опорочить истинную информацию о нем и создать неправильное мнение в обществе о его личности. А также, что количество человек, которое прочтет опровержение о событиях в жизни Собраджа может быть значительно меньше, чем количество человек, которое посмотрит сериал.

Учитывая громкость данного процесса, у заявителя есть все шансы его выиграть, получить большую компенсацию и еще получить публичные извинения

Геннадий Нефедовскийадвокат

Отсидевший в непальской тюрьме за двойное убийство 19 лет преступник был освобожден 21 декабря. Верховный суд Непала постановил освободить 78-летнего Чарльза Собраджа в связи с его возрастом. Преступник был приговорен к пожизненному заключению в 2003 году, однако в Непале этот срок обычно ограничивается 20 годами.

Собрадж приобрел печальную славу в 1970-х годах, когда занимался воровством и мошенничеством в странах Азии. Считается, что он убил от 12 до 20 человек в 1975-1976 годах. Чаще всего жертвами Собраджа становились сообщники, угрожавшие выдать его полиции. Свое прозвище Бикини-киллер он получил после того, как был уличен в причастности к смерти шести девушек на пляжах Таиланда. Все они носили раздельные купальники. Большинство жертв Собраджа скончались от передозировки наркотиков, и он всегда утверждал, что их смерти были случайными.

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Екатерина Смирная
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