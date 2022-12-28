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09:49, 28 декабря 2022Силовые структуры

Суд огласит приговор устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову

В Перми суд выносит приговор бывшему студенту Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пермский краевой суд выносит обвинительный приговор устроившему стрельбу в пермском университете бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, сообщает РИА Новости.

Ранее представляющий государственное обвинение прокурор просил признать подсудимого виновным в массовом убийстве, покушении на жизнь, посягательстве на жизнь сотрудника внутренних органов и назначить ему максимальное наказание. Адвокат Бекмансурова попросил не назначать подсудимому пожизненный срок.

20 сентября 2021 года Бекмансуров, вооружившись гладкоствольным оружием, пришел на территорию пермского университета и открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.

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Екатерина Власова
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