В ООН призвали талибов отменить все ограничения против женщин
Представители организации «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) должны незамедлительно отменить все законы, ограничивающие права женщин. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, напомнив о международных обязательствах страны.
«Я призываю фактические власти обеспечить соблюдение и защиту прав всех женщин и девочек — быть увиденными, быть услышанными, участвовать и вносить свой вклад во все аспекты социальной, политической и экономической жизни страны», — призвал Тюрк.
Глава УВКПЧ отметил, что запрет властей на работу женщин в неправительственных организациях (НПО) будет иметь
«катастрофические последствия» для афганских женщин и народа и «усугубит их страдания».
22 декабря «Талибан» призвал полностью запретить образование для женщин в Афганистане. Также женщинам запретили посещать спортивные залы в стране.