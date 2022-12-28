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00:31, 28 декабря 2022Мир

В ООН призвали талибов отменить все ограничения против женщин

В ООН призвали талибов немедленно отменить все все законы, ограничивающие права женщин

Фото: Сайед Али / РИА Новости

Представители организации «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) должны незамедлительно отменить все законы, ограничивающие права женщин. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, напомнив о международных обязательствах страны.

«Я призываю фактические власти обеспечить соблюдение и защиту прав всех женщин и девочек — быть увиденными, быть услышанными, участвовать и вносить свой вклад во все аспекты социальной, политической и экономической жизни страны», — призвал Тюрк.

Глава УВКПЧ отметил, что запрет властей на работу женщин в неправительственных организациях (НПО) будет иметь
«катастрофические последствия» для афганских женщин и народа и «усугубит их страдания».

22 декабря «Талибан» призвал полностью запретить образование для женщин в Афганистане. Также женщинам запретили посещать спортивные залы в стране.

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Юлия Мискевич
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