В ООН призвали талибов отменить все ограничения против женщин

В ООН призвали талибов немедленно отменить все все законы, ограничивающие права женщин

Представители организации «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) должны незамедлительно отменить все законы, ограничивающие права женщин. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, напомнив о международных обязательствах страны.

«Я призываю фактические власти обеспечить соблюдение и защиту прав всех женщин и девочек — быть увиденными, быть услышанными, участвовать и вносить свой вклад во все аспекты социальной, политической и экономической жизни страны», — призвал Тюрк.

Глава УВКПЧ отметил, что запрет властей на работу женщин в неправительственных организациях (НПО) будет иметь

«катастрофические последствия» для афганских женщин и народа и «усугубит их страдания».

22 декабря «Талибан» призвал полностью запретить образование для женщин в Афганистане. Также женщинам запретили посещать спортивные залы в стране.