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12:30, 28 декабря 2022Путешествия

Популярная пляжная страна нацелилась на привлечение российских туристов

Индонезия планирует принять 85 тысяч российских туристов в 2023 году

Фото: Anders Wideskott / Unsplash

Власти Индонезии заявили, что намерены активно привлекать российских туристов в 2023 году. Об этом рассказал представитель министерства туризма и креативной экономики Ни Маде Аю Мартини, передает РИА Новости.

«Мы нацелены на российский рынок. В следующем году мы планируем принять минимум 40,2 тысячи человек из России, а наша максимальная цель — около 85 тысяч туристов», — отметил Мартини.

Всего в 2023 году в популярную пляжную страну, согласно предположениям, прибудут от 3,5 до 7,4 миллиона путешественников.

Ранее в декабре парламент Индонезии утвердил новые поправки в уголовный кодекс, предполагающие запрет заниматься сексом вне брака и предусматривающие наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года. Отмечается, что оно будет применяться к местным жителям, но не коснется отдыхающих.

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Зарина Дзагоева
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