Туристам раскрыли влияние нового закона о запрете секса до брака на Бали

CNA: на Бали призвали туристов не бояться наказания за секс вне брака

Отдыхающим на Бали туристам не нужно бояться наказания за секс вне брака. Об этом в интервью телеканалу CNA сообщил глава Агентства по туризму провинции Бали Тьокорда Багус Пемаюн.

Комментируя новый индонезийский закон, запрещающий внебрачные интимные связи на территории страны, чиновник заявил, что сотрудники гостиниц на Бали не будут требовать от туристов свидетельство о браке при заселении, и призвал путешественников не волноваться по этому поводу. «Когда люди приезжают в отель, они приезжают для отдыха, — отметил он. — С ними будут обращаться так же, как и сейчас [без проверки их семейного положения]».

Тем временем эксперты туротрасли раскрыли CNN влияние нового закона. Они рассказали, что новые поправки в уголовный кодекс Индонезии могут не только помешать иностранцам приезжать в страну, но и нанести ущерб репутации страны и лишить ее жизненно важных доходов от туризма.

Так, глава балийского отделения Ассоциации туристических агентств Индонезии (ASITA) Путу Винастра заявил, что подобный закон будет очень контрпродуктивным для местной сферы туризма. «Теперь в стране будут действовать правила и законы, обременяющие путешественников и всю индустрию», — пояснил он.

Ранее в декабре парламент Индонезии утвердил новые поправки в уголовный кодекс, предполагающие запрет заниматься сексом вне брака и предусматривающие наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года. Отмечается, что оно будет применяться как к местным жителям, так и к иностранным туристам.