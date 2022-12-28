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07:30, 28 декабря 2022Путешествия

Россиянка посетила непопулярный город Турции и сравнила его с Чикаго

Россиянка описала Диярбакыр в Турции словами «суровая красота с щепоткой адреналина»

Фото: Shutterstock

Российская тревел-блогерша посетила непопулярный город Турции Диярбакыр и сравнила его с Чикаго, описав словами «суровая красота с щепоткой адреналина». Свое мнение она раскрыла в личном блоге «Рыжие рассказки» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешетвенницы, Диярбакыр из тех городов, куда не стекаются толпы туристов — желание посетить город «погребено под горой, сложенной из предрассудков о репутации города и имиджа курдов на турецких просторах».

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«Половине из тех немногих, кто все же доедет до Диярбакыра, город не понравится. Это не туристический парадиз, где все заточено под радужные ожидания залетных ябанжи. Кому-то он покажется грязным, неприветливым, диковатым и чужим, мрачноватым», — высказалась россиянка.

При этом блошерша призналась, что влюбилась в Диярбакыр — он покорил ее своим гостеприимством и волшебством, окутывающим город после захода солнца. Однако девушка отметила и его «темные стороны»: город патрулируют сотрудники правоохранительных органов на БТР, а в вечернее время улицы практически полностью пустеют.

«После девяти вечера выключается человекопровод, и улицы напоминают обескровленные артерии. Не мертвые, но словно после лечебного кровопускания, — заключила автор блога. — Прогулка по-сумеречному турецкому Чикаго, интересному и очень самобытному, попала мне в самое сердце!»

Ранее путешественница посетила популярный турецкий курорт Анталья и описала его архитектуру фразой «цыганский минимализм». По словам девушки, у курорта есть «темная сторона», о которой знают не все туристы.

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Валентина Процкова
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