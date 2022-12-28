Россиянка посетила непопулярный город Турции и сравнила его с Чикаго

Россиянка описала Диярбакыр в Турции словами «суровая красота с щепоткой адреналина»

Российская тревел-блогерша посетила непопулярный город Турции Диярбакыр и сравнила его с Чикаго, описав словами «суровая красота с щепоткой адреналина». Свое мнение она раскрыла в личном блоге «Рыжие рассказки» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешетвенницы, Диярбакыр из тех городов, куда не стекаются толпы туристов — желание посетить город «погребено под горой, сложенной из предрассудков о репутации города и имиджа курдов на турецких просторах».

«Половине из тех немногих, кто все же доедет до Диярбакыра, город не понравится. Это не туристический парадиз, где все заточено под радужные ожидания залетных ябанжи. Кому-то он покажется грязным, неприветливым, диковатым и чужим, мрачноватым», — высказалась россиянка.

При этом блошерша призналась, что влюбилась в Диярбакыр — он покорил ее своим гостеприимством и волшебством, окутывающим город после захода солнца. Однако девушка отметила и его «темные стороны»: город патрулируют сотрудники правоохранительных органов на БТР, а в вечернее время улицы практически полностью пустеют.

«После девяти вечера выключается человекопровод, и улицы напоминают обескровленные артерии. Не мертвые, но словно после лечебного кровопускания, — заключила автор блога. — Прогулка по-сумеречному турецкому Чикаго, интересному и очень самобытному, попала мне в самое сердце!»

Ранее путешественница посетила популярный турецкий курорт Анталья и описала его архитектуру фразой «цыганский минимализм». По словам девушки, у курорта есть «темная сторона», о которой знают не все туристы.