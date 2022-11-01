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07:30, 1 ноября 2022Путешествия

Посетившая Анталью россиянка раскрыла «темную сторону» курорта

Российская тревел-блогерша описала архитектуру Антальи фразой «цыганский минимализм»

Фото: unsplash

Российская тревел-блогерша посетила популярный турецкий курорт Анталья и описала его архитектуру фразой «цыганский минимализм». Свое мнение она раскрыла в личном блоге «Рыжие рассказки» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, у курорта есть «темная сторона», о которой знают не все туристы. Желающим увидеть настоящую старую Анталью следует пройтись по району Муратпаша, считает автор публикации, где с каждым проходящим кварталом «становится теснее, дома выглядят изношеннее, взгляды пристальнее, мухи жирнее и навязчивее, а мусор беспризорнее».

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«Несмотря на кажущийся здоровым климат, многие дома здесь "болеют": их окна плохо видят, полы скрипят, течет крыша, не греет печь. В упадничестве и деградации тоже есть своя эстетика, философско-обморочная», — заявила россиянка. При этом блогер отметила, что аккуратнее всего в городе выглядят мечети, поскольку «их обихаживают любовно и бережно, как маленьких детей».

«Есть ощущение, что, проходя через некоторые районы Анталии, время устало, остановилось, присело на тахту отдохнуть, да так и осталось там, — высказалась она. — Новые хибары возводят из того, что осталось от рухнувших предшественников — из их "костей" буквально, — тем самым доказывая совместимость несовместимого. Когда финансы не дотягивают до цыганского барокко, за декор отвечает стиль "цыганский минимализм"».

Ранее сообщалось, что около 140 туристов из Великобритании подали в суд на руководство пятизвездочного отеля в Анталье из-за массовой заболеваемости на отдыхе. Согласно утверждениям путешественников, их отпуск был испорчен из-за того, что они подхватили «тяжелое заболевание», переносчиками которого могли стать клопы.

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Валентина Процкова
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