Украинская беженка разрушила семью жительницы Польши и лишила ее квартиры

Fakt: беженка из Херсона разрушила семью приютившей ее польки и лишила женщину квартиры

Жившая у польской семьи беженка с Украины разрушила брак и лишила гражданку Польши квартиры, рассказала пострадавшая в интервью местному изданию Fakt.

Журналисты написали, что полька Анна «в одночасье осталась без крыши над головой и оказалась в очень сложном финансовом положении». Она поделилась историей разлада в отношениях. Супруги начали ругаться сразу после того, как приютили украинку из Херсона. Жительница Польши пыталась помочь гостье с обустройством в новой стране, однако обстановка в доме только накалялась.

Муж начал сравнивать жену с беженкой. «Они везде были вместе, они стали неразлучны и избегали моего общества», — уточнила пострадавшая. Несколько раз женщина становилась свидетельницей измены мужа. Не выдержав, она ушла из дома и подала на развод. «Она публично называет его своим мужем, хотя мы еще не разведены. Я хотела бы вернуть то, что вложила в этот брак. Я расплатилась с его кредитами, долгами, инвестировала в ремонт его квартиры, и после всего этого он выгнал меня, как собаку», — пожаловалась полька.

Ранее разъяренная беженка с Украины Татьяна Дудник пожаловалась на заплесневелый хостел в британском Бирмингеме.

