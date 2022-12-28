Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:16, 28 декабря 2022Экономика

Курс доллара превысил 71 рубль

Курс доллара превысил 71 рубль в начале основной сессии Мосбиржи

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

В среду, 28 декабря, в начале основной сессии Мосбиржи курс доллара превысил 71 рубль, евро поднимался выше 75,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На максимуме американская валюта доходила до 71,4 рубля, по состоянию на 10:13 ее курс скорректировался до 70,97 рубля. Евро торгуется на уровне 75,34 рубля.

Российская валюта слабеет с начала декабря, когда вступили в силу эмбарго Евросоюза и потолок цен на морские поставки российской нефти. За это время доллар и евро укрепились на десять рублей.

На прошлой неделе доллар поднимался выше 72 рублей, а евро — выше 77, после чего за несколько часов обе валюты подешевели более чем на 3,5 рублей. Однако с того момента они вернулись к росту.

Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что процесс ослабления российской валюты станет положительным фактором, так как высокий курс уже отыграл свою роль. По мнению чиновника, экономике был бы более выгоден курс в диапазоне 70-80 рублей за доллар.

Курс доллара от TradingView

В свою очередь помощник президента России и бывший министр экономического развития Максим Орешкин назвал падение курса рубля в последние недели необъективным и выразил уверенность, что в начале следующего года тот вернется в осенний диапазон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООН
Найдены следы обрушения колец Урана на спутник Миранда
В «Ла Скала» продолжат работать с российскими артистами
В США захотели ограничить въезд китайским туристам из-за COVID-19
В Москве стало сложнее продать жилье
В Роспотребнадзоре предупредили о серьезных осложнениях свиного гриппа
Южнокорейский президент призвал не бояться КНДР из-за ядерного оружия
Дочь Успенской поделилась фотографиями в прозрачной блузке
Стилист Васильев перечислил тренды в одежде на 2023 год
Описано влияние новогодних выходных на вспышку гриппа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.