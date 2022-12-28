Курс доллара превысил 71 рубль в начале основной сессии Мосбиржи

В среду, 28 декабря, в начале основной сессии Мосбиржи курс доллара превысил 71 рубль, евро поднимался выше 75,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На максимуме американская валюта доходила до 71,4 рубля, по состоянию на 10:13 ее курс скорректировался до 70,97 рубля. Евро торгуется на уровне 75,34 рубля.

Российская валюта слабеет с начала декабря, когда вступили в силу эмбарго Евросоюза и потолок цен на морские поставки российской нефти. За это время доллар и евро укрепились на десять рублей.

На прошлой неделе доллар поднимался выше 72 рублей, а евро — выше 77, после чего за несколько часов обе валюты подешевели более чем на 3,5 рублей. Однако с того момента они вернулись к росту.

Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что процесс ослабления российской валюты станет положительным фактором, так как высокий курс уже отыграл свою роль. По мнению чиновника, экономике был бы более выгоден курс в диапазоне 70-80 рублей за доллар.

В свою очередь помощник президента России и бывший министр экономического развития Максим Орешкин назвал падение курса рубля в последние недели необъективным и выразил уверенность, что в начале следующего года тот вернется в осенний диапазон.