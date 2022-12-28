Лавров рассказал о сотнях американских военнослужащих на Украине

Лавров заявил, что аппарат военного атташе США дает Киеву прямые консультации

Аппарат военного атташе США оказывает Киеву прямые консультации, а на Украине находятся десятки, а может быть даже сотни военнослужащих. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр отметил, что сотрудники американских военных служб оказались на Украине «еще до госпереворота». «Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины», — рассказал Лавров.

«Там [на Украине] есть и группа специалистов, которая, как объяснил Пентагон в Конгрессе, все эти месяцы контролировала, как используется американское вооружение. Поэтому, когда в Конгрессе попытались потребовать создания специального механизма, Пентагон сказал: "Нет, мы там уже за всем следим"», — отметил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Россия получила от США официальное сообщение по дипломатическим каналам, что Вашингтон не планирует и не хочет воевать с Москвой напрямую, а также отправлять своих военных специалистов для работы с переданными Украине зенитными комплексами Patriot. Также глава МИД уточнил, что по данным США Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию.

