В Совфеде рассказали о выгоде для Зеленского от конфликта на Украине

Сенатор Цеков заявил, что президенту Зеленскому выгоден конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский создает видимость желания пойти на мирные переговоры с Россией, однако на самом деле ему выгодны военные действия в его стране. Об этом рассказал сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, сообщают «Известия».

По словам парламентария, Зеленский понимает, что все плохо, и мировое сообщество, которое устало от темы конфликта, призывает его к диалогу с Москвой. «Но понятно, что он не собирается заканчивать военные действия. Это его звездный час. Это позволяет ему быть на олимпе международного внимания», — подчеркнул Цеков.

Он также рассказал, что украинский лидер мог бы пойти на мирные переговоры еще весной, но не сделал этого. «Зеленский — это президент войны, а не мира», — заключил сенатор.

Ранее председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что власти Украины по-прежнему не готовы к переговорам с Россией, в том числе на площадке ООН. Депутат добавил, что именно Украина вышла из стамбульского переговорного процесса, выбрав путь эскалации.