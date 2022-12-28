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08:59, 28 декабря 2022Экономика

В России вырастет цена на водку

Минимальная цена на водку в России вырастет до 281 рубля за 0,5 литра

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

С 2023 года минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в России вырастет до 281 рубля за бутылку объемом 0,5 литра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минфина. Минимальная стоимость коньяка при этом поднимется до 517 рублей.

В настоящее время в России установлены МРЦ на крепкие напитки, а также на игристые вина и шампанские. Сейчас минимальная цена водки — 261 рубль, бренди стоит 348 рублей, а коньяк — 480 рублей. Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009-го в рамках борьбы с теневым производством.

Ранее стало известно, что начиная с 1 января следующего года в России резко вырастут минимальные розничные цены на игристое вино. Минимальная стоимость 0,75 литра игристого вина в 2023 году повысится на 41,4 процента, до 239 рублей, со 169 рублей в 2021 году. Также поднимутся минимальные оптовые и отпускные цены на игристое: со 139 до 199 рублей и со 118 до 169 рублей соответственно.

В конце ноября сообщалось, что МРЦ думают ввести и на тихие вина. Представители бизнеса поддерживает эту идею. Они считают, что минимальная цена на вино не может быть ниже той, что установлена на на шампанское.

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Платон Щукин
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