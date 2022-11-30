В России захотели ввести минимальную цену на вино

В Минфине заявили о желании ввести минимальную розничную цену на тихое вино

В России планируют установить минимальную розничную цену (МРЦ) на тихие вина. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова.

По данным собеседника издания, МРЦ на этот товар может составить менее 239 рублей. Отмечается, что представители бизнеса поддерживает эту идею. Они считают, что минимальная цена на вино может быть ниже той, что установлена на на шампанское. Сейчас она составляет 169 рублей, но Минфин готовится повысить ее до 239 рублей.

«Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано», — сказал Сазанов.

В настоящее время в России установлены МРЦ на крепкие напитки, а также на игристые вина и шампанские.

Ранее россиян предупредили о подорожании шампанского к Новому году. По мнению аналитика по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентины Милашевской, цены на игристый напиток возрастут на 40 процентов.