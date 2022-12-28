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14:07, 28 декабря 2022Среда обитания

Предсказано будущее ипотечного рынка в России

ВТБ: в 2023 году каждая вторая сделка с новостройками будет ипотечной

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2023 году каждая вторая сделка с новостройками будет ипотечной. Такое будущее рынка жилищного кредитования предсказали эксперты ВТБ, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно прогнозам, не менее 50 процентов сделок первичного жилья будут проходить с использованием кредитов, а доля ипотечных сделок с квартирами достигнет 70 процентов. Модернизация госпрограмм обеспечит доступность ипотеки для населения и сохранит равновесие на рынке первичного жилья. Условия льготной ипотеки на новостройки останутся выгоднее базовых предложений банков, несмотря на повышение ставки, а расширение семейной ипотеки значительно расширит круг потенциальных заемщиков.

«Для многих заемщиков льготные ставки по ипотеке — определяющий фактор при покупке квартиры в новостройке, поскольку позволяют получить сниженный уровень ежемесячных платежей. Еще одна причина — это дальнейшая цифровизация сегмента. Сегодня заключить сделку и оформить жилищный кредит можно удаленно, процесс постоянно упрощается», — рассказал заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

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Дячкин добавил, что по итогам 2022 года банки выдадут около 4,7 триллиона рублей ипотеки, такой же результат можно ожидать в 2023 году. При этом продажи льготных программ могут вырасти: ипотека на новостройки до 1,2 триллиона рублей, а семейная — до 900 миллиардов.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил возможность корректировки ставки по льготной ипотеке в 2023 году. Правительство может пересмотреть ставку, если того потребует ситуация.

Александра Качан
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