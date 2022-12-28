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22:53, 28 декабря 2022Мир

Президент Сербии поблагодарил Россию за поддержку во конфликте с Косово

Президент Сербии Вучич поблагодарил РФ за поддержку во время обострения ситуации в Косово

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за политическую поддержку во время обострения ситуации в Косово. Его слова приводит ТАСС.

«Бесконечное количество раз я скажу спасибо России за поддержку, которую она нам оказывает <...>. Спасибо им за политическую поддержку, спасибо Китаю, спасибо Индии. Спасибо им всем», — сказал сербский лидер.

В ночь на 26 декабря спецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах. Одновременно с этим послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции потребовали от президента Сербии Александра Вучича добиться разбора баррикад. Они пригрозили, что в противном случае закроют глаза на попытки Приштины «самостоятельно разобраться с ситуацией».

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Марина Совина
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