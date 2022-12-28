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13:42, 28 декабря 2022Культура

Подвергшаяся критике Вупи Голдберг извинилась за высказывания о Холокосте

Подвергшаяся критике Вупи Голдберг вновь извинилась за высказывания о Холокосте

Фото: Ron Adar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Актриса Вупи Голдберг принесла извинения за свои высказывания о Холокосте, после которых она вновь подверглась критике. Ее слова передает The Hollywood Reporter.

В феврале 2022 года в эфире телепередачи The View актриса заявила, что Холокост не был связан с расизмом. «Давайте будем честны, Холокост не связан с расой. Дело не в расе, речь идет о бесчеловечности человека по отношению к человеку», — сказала Голдберг. Ремарки актрисы стали объектом критики, вскоре после чего она принесла свои извинения в Twitter. Позднее Голдберг отстранили от участия в телешоу The View.

Недавно журналисты снова затронули тему Холокоста с артисткой, после чего слова Вупи были истолкованы неправильно.

«Холокост был связан с расой, и мне до сих пор так же жаль, как и тогда, что я расстроила, обидела и разозлила людей. Еще раз приношу свои искренние извинения, особенно тем, кто подумал, что это было новое заявление», — высказалась актриса, добавив, что всегда поддерживала еврейский народ и будет продолжать это делать.

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Дениза Мацаева
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