Вупи Голдберг раскритиковали из-за слов о холокосте

Голливудскую актрису Вупи Голдберг (настоящее имя — Кэрин Элейн Джонсон) раскритиковали после ее слов о том, что холокост не был связан с расизмом. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Артистка приняла участие в дискуссии, в ходе которой обсуждалось решение школьного совета штата Теннеси, который проголосовал за исключение из программы графического романа Арта Шпигельмана «Маус», удостоенного в 1992 году Пулитцеровской премии. Совет обвинили в том, что это было мотивировано темой холокоста, которой посвящен комикс.

«Давайте будем честны, холокост не связан с расой. Дело не в расе, речь идет о бесчеловечности человека по отношению к человеку», — заявила Голдберг в эфире телепередачи The View на канале ABC.

Когда соведущие шоу отметили, что нацисты считали евреев другой, низшей расой. 66-летняя актриса продолжила утверждать, что нельзя говорить о холокосте в рамках расового конфликта.

Позже актриса была вынуждена отреагировать на волну критики, вызванную ее заявлением. Голдберг принесла свои извинения в своем Twitter-аккаунте.