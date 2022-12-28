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14:17, 28 декабря 2022Бывший СССР

Захарова раскритиковала премьера Эстонии за высказывание о беженцах с Украины

Захарова раскритиковала премьера Эстонии Каллас за высказывание об украинских беженцах

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала премьер-министра Эстонии Каю Каллас за высказывание об украинских беженцах. Комментарий она оставила в своем Telegram.

«Адольф (Адольф Гитлер, фюрер Третьего Рейха — прим. «Ленты.ру») вами гордился бы. Без вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада. Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека», — обратилась Захарова к эстонскому премьеру.

Ранее Каллас, говоря о беженцах с Украины, заявила, что в стране не хотят появления новой общины, которая не говорит на эстонском языке. «Почему бы на Украине не быть группе людей, которые говорят по-эстонски? В этом нет ничего плохого», — прокомментировала политик желание украинцев вернуться на родину.

Ранее эстонские власти усложнили процедуру получения статуса временной защиты, которым обладают украинские беженцы. Теперь гражданам Украины нужно проходить курс лекций жизни в Эстонии и 100 академических часов изучения эстонского языка. В Латвии работающих в стране украинцев также обяжут учить латышский язык с 1 января 2024 года.

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Кристина Есикова
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