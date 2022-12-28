Создан смартфон с рекордной зарядкой

GSM Arena: телефон Realme GT Neo 5 получит быструю зарядку мощностью 240 ватт

Китайская компания Realme анонсировала появление смартфона с рекордной зарядкой. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Журналисты обратили внимание на тизер нового смартфона Realme GT Neo 5, который фирма опубликовала в Weibo. Судя по изображению, аппарат будет иметь поддержку быстрой зарядки мощностью 240 ватт. Другие характеристики устройства не раскрываются. Презентация гаджета запланирована на 5 января 2023 года.

По словам авторов, самую быструю зарядку в настоящий момент имеет GT Neo 3 — 150 ватт. Ожидается, что компания выпустит две версии Realme GT Neo 5: модель с аккумулятором емкостью 4600 миллиампер-часов получит зарядку мощностью 240 ватт, девайс с батареей на 5000 миллиампер-часов — 150 ватт. Ожидается, что флагманский аппарат будет работать на базе разогнанного процессора Snapdragon 8+ Gen 1.

В настоящий момент телефоном с самой быстрой зарядкой на рынке является Xiaomi Redmi Note 12 Explorer. Аппарат получил аккумулятор емкостью 4300 миллиампер-часов с зарядкой на 210 ватт. По словам представителей Xiaomi, смартфон может заряжаться до 100 процентов за 9 минут.

В конце года источники «Известий» рассказали, что рынок смартфонов в России упал впервые за семь лет. В топе наиболее популярных у россиян телефонов в штуках оказались устройства Xiaomi, Realme и Samsung.