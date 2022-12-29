Места катастроф на смертельно опасном воздушном пути «Аляска — Сибирь» изучат

В 2023 году пройдут исследования смертельно опасного воздушного пути «Аляска — Сибирь»

В 2023 году представители Русского географического общества (РГО) планируют продолжить исследования мест катастроф на смертельно опасном воздушном пути «Аляска — Сибирь». Исследования пройдут на территории четырех регионов России, сообщается на сайте РГО.

«Работы в рамках третьего полевого сезона проекта "Алсиб" пройдут летом 2023 года на территории четырех российских регионов: в Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областях», — говорится в сообщении.

Участники экспедиции займутся исследованиями аэродромов и мест авиакатастроф. Кроме того, в рамках экспедиции предстоит найти и вывести новые и ранее обнаруженные объекты, имеющие отношение к военно-технической истории, установить памятные знаки на местах гибели летчиков, а также заняться благоустройством захоронений военнослужащих.

«Алсиб» — авиакоридор, который соединял Советский Союз и США во время Второй мировой войны. Он использовался для поставок истребителей и бомбардировщиков от западных союзников по договору ленд-лиза. С 1942 года советские летчики провели по трассе 8094 самолета.

Ранее поисковики Военно-инженерного института Сибирского федерального университета совместно с представителями РГО обнаружили в окрестностях Красноярска обломки американского истребителя «Аэрокобра» времен Великой отечественной войны, который пропал при перегоне из Красноярска на фронт 27 июля 1943 года.