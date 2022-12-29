Боец «Азова» признался в убийствах мирных жителей в Мариуполе

Боец полка «Азов» с позывным Ведьмак признался в убийствах мирных жителей Мариуполя

Боец полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Иван Бочкарев с позывным Ведьмак признался в убийствах мирных жителей в Мариуполе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Международного общественного трибунала по Украине.

Информация об этом была опубликована в рамках медиапроекта «Мариуполь — территория преступлений». Согласно ей, Бочкарев служил водителем-стрелком группы разведки специального назначения «Азов». В феврале этого года военный вместе с его группой занимал позиции в школе №42 и расстреливал мирных жителей, которые укрывались в учреждении или проходили мимо него.

Отмечается, что рота, в которой служил Бочкарев, в начале марта переместилась на «Азовсталь», а впоследствии — в Мариупольский государственный университет, где к «азовцам» присоединились военные Национальной гвардии Украины и теробороны. При патрулировании улиц возле торгового центра бойцы заняли позиции в жилых домах, откуда стреляли по гражданским. После этого тела убитых минировались. Предполагалось, что при их обнаружении подорвутся российские военные или мирные жители, пояснено в сообщении.

Бочкарев также признал, что стрелял по машинам и окнам жилых домов, в результате чего пострадал один человек и как минимум трое скончались. В одну из ночей при проверке местности вокруг Мариупольского университета Ведьмак вместе с другими «азовцами» расстрелял пятерых мирных жителей, «вина которых состояла лишь в том, что они решили выпить алкоголь на улице в комендантское время».

Тела убитых, согласно опубликованным материалам, также были заминированы. Той же ночью группа расстреляла еще пятерых мужчин, которые отдыхали возле жилого дома. Впоследствии Бочкарев сдался в плен российским войскам.

21 декабря Международный общественный трибунал по Украине обвинил Ведьмака в убийствах мирных жителей Мариуполя.

Позже украинский военный Вячеслав Андреев рассказал, что бойцы «Азова» расстреливали мирных жителей Мариуполя из танка. По его словам, обстрелу также подвергались дома гражданских лиц.