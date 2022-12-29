Стало известно о проблемах с французским вооружением на Украине

Le Figaro: все поставленные Украине французские САУ Caesar требуют ремонта

Все самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, которые Франция в рамках помощи поставила Украине, требуют ремонта. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

О проблемах с вооружением стало известно на фоне визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Киев и его встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым. «У Caesar есть серьезные повреждения», — цитирует главу французского Минобороны издание.

Согласно материалу, стволы поставленных САУ быстро изнашиваются из-за колоссального темпа огня. Так, одна Caesar полностью вышла из строя, а остальные требуют техобслуживания и ремонта.

На Украине выразили озабоченность тем, что армия вынуждена отправлять Caesar на ремонт в Польшу. Резников пояснил, что у техники есть три уровня обслуживания: базовый ремонт на поле боя, ремонт средней сложности и тот, что требует передавать технику за рубеж. Украинский министр призвал усилить сотрудничество с французскими компаниями, чтобы облегчить ремонт вооружений внутри страны.

12 декабря Минобороны Франции раскрыло объемы поставленных Киеву вооружений. Тогда сообщалось, что страна в том числе поставила Украине 18 САУ Caesar.