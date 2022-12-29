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18:43, 29 декабря 2022Культура

Стивен Кинг пожелал на Новый год мира на Украине

Американский писатель Стивен Кинг пожелал на Новый год мира на Украине
Стивен Кинг

Стивен Кинг. Фото: Panoramic / ZumaPress / Globallookpress.com

Американский писатель, король «ужасов» Стивен Кинг пожелал на Новый год мира на Украине. Сообщение об этом он опубликовал в Twitter.

Так Кинг ответил на вопрос своего коллеги, писателя Дона Уинслоу. Тот спросил у пользователей соцсети, чего бы они пожелали на 2023 год. «Мира на Украине», — коротко написал Кинг.

Комментарий фантаста к настоящему моменту собрал более 11,5 тысячи лайков и свыше 600 ретвитов.

В июле российские пранкеры Вован и Лексус, притворившись президентом Украины Владимиром Зеленским, разыграли Кинга, попросив его написать сценарий про жестокость российских военнослужащих. В ходе беседы Кинг заявил о величии лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Позднее писатель пытался опровергнуть, что высказывал подобное мнение, однако в конце концов признал, что действительно заявлял об этом, хотя понятия не имеет, кто такой Бандера.

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Дениза Мацаева
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