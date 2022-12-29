Стивен Кинг пожелал на Новый год мира на Украине

Американский писатель Стивен Кинг пожелал на Новый год мира на Украине

Американский писатель, король «ужасов» Стивен Кинг пожелал на Новый год мира на Украине. Сообщение об этом он опубликовал в Twitter.

Так Кинг ответил на вопрос своего коллеги, писателя Дона Уинслоу. Тот спросил у пользователей соцсети, чего бы они пожелали на 2023 год. «Мира на Украине», — коротко написал Кинг.

Комментарий фантаста к настоящему моменту собрал более 11,5 тысячи лайков и свыше 600 ретвитов.

В июле российские пранкеры Вован и Лексус, притворившись президентом Украины Владимиром Зеленским, разыграли Кинга, попросив его написать сценарий про жестокость российских военнослужащих. В ходе беседы Кинг заявил о величии лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Позднее писатель пытался опровергнуть, что высказывал подобное мнение, однако в конце концов признал, что действительно заявлял об этом, хотя понятия не имеет, кто такой Бандера.