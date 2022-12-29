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00:11, 29 декабря 2022Мир

Лавров отреагировал на планы Греции передать Украине С-300

Лавров заявил, что Греция помнит об обязательствах не передавать другим странам С-300

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале рассказал, что Греция обещала Москве отказаться передавать зенитные ракетные комплексы С-300 другим странам. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров отреагировал на планы Греции передать Украине С-300 и подчеркнул, что МИД поручил российскому послу обратиться к греческим коллегам и в министерство обороны страны. Тот напомнил, что комплексы С-300 были переданы именно Греции. В свою очередь Афины заявили, что помнят о своих обязательствах.

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Глава российского МИД добавил, что за подобными вещами «тщательно следят». «Так что приходится быть начеку, потому что много противоправного совершается под лозунгом "спасем Украину", потому что "Украина – это Европа", а "Европа це Украина"», — заключил Лавров.

Ранее постпред Крыма Георгий Мурадов предостерег Грецию от передачи Украине комплексов С-300. Он назвал это решение рискованным шагом.

16 декабря министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос рассказал, что Афины готовы передать Киеву не только С-300, но иные элементы эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО), включая комплексы «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

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Марина Совина
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