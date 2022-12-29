Лавров оценил вероятность появления в Киеве готового говорить с Россией политика

Лавров: сложно сказать, будет ли на Украине политик, с которым РФ готова вести переговоры

Глава МИД России Сергей Лавров оценил вероятность появления в Киеве политика, с которым Россия в будущем готова вести переговоры. Сложно сказать, появится ли подобная фигура в будущем, отметил министр в интервью МИА «Россия сегодня», текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По его словам, современные украинские политики не хотят договариваться, многие из них проявляют русофобию. В то же время, когда президент Украины Владимир Зеленский после начала специальной военной операции предложил сесть за стол переговоров, Москва не стала отвергать его инициативу.

Ряд встреч продемонстрировал, что найти взаимоприемлемые договоренности можно, добавил Лавров, однако украинский лидер поддался влиянию западных партнеров и ужесточил риторику.

Глава МИД подчеркнул, что Киев не готов к диалогу, а выдвигаемые Зеленским формулы мира — это иллюзорные планы добиться при помощи Запада вывода российских войск с территории Донбасса, Крыма, Херсонской и Запорожской областей, выплат репараций, международных трибуналов.

«Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем. Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики — сказать сложно, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными», — заключил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что, если Киев не захочет «подобру-поздорову» принять требования Москвы о завершении конфликта, «вопрос решит российская армия». Он заверил, что украинские власти могут в любой момент «прекратить бессмысленное сопротивление», но избегают этого.

