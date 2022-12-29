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05:51, 29 декабря 2022Мир

Лавров оценил вероятность появления в Киеве готового говорить с Россией политика

Лавров: сложно сказать, будет ли на Украине политик, с которым РФ готова вести переговоры
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров оценил вероятность появления в Киеве политика, с которым Россия в будущем готова вести переговоры. Сложно сказать, появится ли подобная фигура в будущем, отметил министр в интервью МИА «Россия сегодня», текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По его словам, современные украинские политики не хотят договариваться, многие из них проявляют русофобию. В то же время, когда президент Украины Владимир Зеленский после начала специальной военной операции предложил сесть за стол переговоров, Москва не стала отвергать его инициативу.

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Ряд встреч продемонстрировал, что найти взаимоприемлемые договоренности можно, добавил Лавров, однако украинский лидер поддался влиянию западных партнеров и ужесточил риторику.

Глава МИД подчеркнул, что Киев не готов к диалогу, а выдвигаемые Зеленским формулы мира — это иллюзорные планы добиться при помощи Запада вывода российских войск с территории Донбасса, Крыма, Херсонской и Запорожской областей, выплат репараций, международных трибуналов.

«Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем. Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики — сказать сложно, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными», — заключил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что, если Киев не захочет «подобру-поздорову» принять требования Москвы о завершении конфликта, «вопрос решит российская армия». Он заверил, что украинские власти могут в любой момент «прекратить бессмысленное сопротивление», но избегают этого.

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Марина Совина
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