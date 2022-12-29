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03:56, 29 декабря 2022Наука и техника

Стали известны сроки испытания элементов экипировки «солдата будущего»

Испытания элементов экипировки нового поколения «Легионер» начнутся после праздников

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Испытания первых элементов боевой экипировки «Легионер» начнутся сразу после новогодних праздников, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Он рассказал, что головным исполнителем проекта определен Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш). Он провел первое установочное совещание с подрядчиками, в котором принимали участие 30 профильных НИИ и оборонных предприятий.

«Принято решение сразу после новогодних каникул направить в институт первые компоненты экипировки, в том числе шлемы и прицелы, для проведения испытаний», — назвал он сроки.

Ранее стало известно, что в России разработают экипировку «солдата будущего», которая позволит военному управлять беспилотниками и роботами. В состав «Легионера» должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов. Экипировку могут создать из композитной брони.

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Марина Совина
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