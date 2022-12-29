Стали известны сроки испытания элементов экипировки «солдата будущего»

Испытания элементов экипировки нового поколения «Легионер» начнутся после праздников

Испытания первых элементов боевой экипировки «Легионер» начнутся сразу после новогодних праздников, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Он рассказал, что головным исполнителем проекта определен Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш). Он провел первое установочное совещание с подрядчиками, в котором принимали участие 30 профильных НИИ и оборонных предприятий.

«Принято решение сразу после новогодних каникул направить в институт первые компоненты экипировки, в том числе шлемы и прицелы, для проведения испытаний», — назвал он сроки.

Ранее стало известно, что в России разработают экипировку «солдата будущего», которая позволит военному управлять беспилотниками и роботами. В состав «Легионера» должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов. Экипировку могут создать из композитной брони.