Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:51, 23 декабря 2022Наука и техника

Стали известны подробности о разрабатываемой в РФ экипировке «солдата будущего»

Российские военные в экипировке «Легионер» смогут управлять дронами и роботами
Военные демонстрируют экипировку «Ратник»

Военные демонстрируют экипировку «Ратник». Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В России разработают экипировку «солдата будущего» которая позволит военному управлять беспилотниками и роботами, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как рассказали специалисты, экипировка «Легионер» получит несколько систем, подобных экипировке предыдущего поколения «Ратник». «Работа по "Легионеру" делится на несколько систем, в том числе системы вооружения, жизнеобеспечения и так далее. Однако в рамках научно-исследовательской работы "Легионер" появилось еще одно совершенно новое направление — система робототехнического обеспечения», — подчеркнул источник.

Комплект нового поколения должен получить комплекс управления дронами и роботами. «Данные с которых будут выводиться на шлем бойца», — раскрыл подробности эксперт.

Материалы по теме:
Прямо в цель. Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
Прямо в цель.Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
9 ноября 2022
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022

В декабре Минобороны РФ утвердило техническое задание по «Легионеру». О разработке экипировки на смену «Ратника» стало известно осенью. Научно-исследовательскую работу по проекту ускорили — сроки сократили с трех лет до одного года.

Позже стало известно, что в состав «Легионера» должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов. Сообщалось, что экипировку могут создать из композитной брони.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал условия для начала обсуждений гарантий безопасности
Российские казаки сорвали высадку украинских диверсантов в Херсонской области
Еврокомиссия заблокировала предназначенные Венгрии 22 миллиарда евро
Начальство обругало сотрудницу за откровенный наряд на новогоднем корпоративе
Стали известны подробности о разрабатываемой в РФ экипировке «солдата будущего»
Названы самые неудачные подарки на Новый год
В России приняли закон о регламентации работы такси
Американский ветеран назвал визит Зеленского в США театром
Северная Корея заявила о способности России защитить себя без внешней помощи
В Китае раскрыли цель поставок вооружений США на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.