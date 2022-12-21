Минобороны утвердило техническое задание по экипировке «Легионер»

Минобороны утвердило техзадание по экипировке солдата будущего «Легионер»

Министерство обороны России утвердило техническое задание на научно-исследовательскую работу (НИР) по экипировке солдата будущего «Легионер», которую планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Министерство обороны РФ утвердило ТТЗ (тактико-техническое задание — прим. «Ленты.ру») на НИР по боевой экипировке нового поколения "Легионер". Ее планируется завершить к концу 2023 года», — сказано в сообщении.

Источник отметил, что эта работа станет частью комплексного проекта «Исследование технических путей реализации требований Концепции развития боевой экипировки военнослужащих до 2035 года». По итогам НИР сформируют техническое задание на опытно-конструкторскую работу, в рамках которой и создадут экипировку «Легионер».

В ноябре заместитель гендиректора компании «Армоком» Олег Фаусов сообщил, что экипировка «Легионер» получит бронешлем с системой дополненной реальности.

В октябре источник РИА Новости рассказал, что разработку экипировки «Легионер» завершат в течение года вместо предусмотренных двух-трех лет. НИР могут завершить до конца 2023 года.