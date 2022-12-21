Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:13, 21 декабря 2022Наука и техника

Минобороны утвердило техническое задание по экипировке «Легионер»

Минобороны утвердило техзадание по экипировке солдата будущего «Легионер»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Министерство обороны России утвердило техническое задание на научно-исследовательскую работу (НИР) по экипировке солдата будущего «Легионер», которую планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Министерство обороны РФ утвердило ТТЗ (тактико-техническое задание — прим. «Ленты.ру») на НИР по боевой экипировке нового поколения "Легионер". Ее планируется завершить к концу 2023 года», — сказано в сообщении.

Источник отметил, что эта работа станет частью комплексного проекта «Исследование технических путей реализации требований Концепции развития боевой экипировки военнослужащих до 2035 года». По итогам НИР сформируют техническое задание на опытно-конструкторскую работу, в рамках которой и создадут экипировку «Легионер».

Материалы по теме:
Прямо в цель. Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
Прямо в цель.Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
9 ноября 2022
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022

В ноябре заместитель гендиректора компании «Армоком» Олег Фаусов сообщил, что экипировка «Легионер» получит бронешлем с системой дополненной реальности.

В октябре источник РИА Новости рассказал, что разработку экипировки «Легионер» завершат в течение года вместо предусмотренных двух-трех лет. НИР могут завершить до конца 2023 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Матвиенко оценила вероятность скорых переговоров с Украиной
Медведев продемонстрировал знание китайского языка на встрече с Си Цзиньпином
Напавшего на четырех девушек насильника отправят на принудительное лечение
Минобороны России отчиталось о занятии выгодных высот на донецком направлении
Российские войска уничтожили украинскую самоходную установку «Бук-М1»
Минобороны утвердило техническое задание по экипировке «Легионер»
Курсам доллара и евро предрекли откат
Названа главная цель визита Зеленского в США
В Совфеде допустили ограничение срока пребывания подозреваемых в СИЗО
Роботов-пылесосов обвинили в слежке за людьми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.