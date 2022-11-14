Российский «Легионер» получит шлем дополненной реальности

«Армоком»: экипировка «Легионер» получит бронешлем с системой дополненной реальности

Российская перспективная экипировка «Легионер» получит бронешлем с системой дополненной реальности. Об этом РИА Новости рассказал заместитель гендиректора «Армокома» Олег Фаустов.

По его словам, в настоящее время идет подготовка технического задания для соответствующей научно-исследовательской работы.

«В рамках этого проекта мы планируем в том числе проработать возможность создания модульного бронешлема, в котором будет совмещено сразу несколько передовых решений, в том числе технология дополненной реальности, то есть в поле зрения солдату будет выводиться различная информация об обстановке на поле боя, сигналы управления и предупреждения об опасности», — сказал руководитель.

Заместитель гендиректора добавил, что шлем получит датчики, позволяющие бойцу определить, в частности, целятся ли в него другие снайперы. Среди других возможностей шлема — способность получать информацию с беспилотника, которым будет управлять сам боец.

Отдельно Фаустов отметил, что проект экипировки «Сотник», который рассматривался в качестве дальнейшего развития «Ратника», реализовать не удалось. По его словам, первый проект был разбит «на несколько опытно-конструкторских работ — в одной разрабатывались новые боеприпасы, в другой — оружие, а в третьей собственно экипировка, конкретно она начата не была».

Также руководитель заявил, что «Армоком» создал 700-граммовый шлем из композитной брони. Кроме этого, российское предприятие пообещало создать костюм «железного человека» из композитной брони, который закроет тело военного по принципу доспехов.