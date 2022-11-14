В России создали новый сверхлегкий шлем из композитной брони

Замгендиректора «Армокома» Фаустов: в России создали сверхлегкий шлем весом 700 грамм

Заместитель гендиректора предприятия-разработчика «Армоком» Олег Фаустов заявил, что в России разработали сверхлегкий шлем из композитной брони. Его вес составляет всего 700 грамм, сообщает РИА Новости.

Новый шлем, который создали в России, весит на 300 грамм легче, чем шлемы 6Б47, поступающие на серийное оснащение Вооруженных сил страны (ВС РФ).

«Мы не стоим на месте и хотим еще больше облегчить наши шлемы. Так, нами разработан перспективный образец весом всего 700 грамм, правда, пока о массовой постановке таких шлемов на серийное производство говорить еще рано», — сообщил замгендиректора «Армокома».

Фаустов добавил, что шлем 6Б47 является самым легким среди аналогов в ведущих военных державах. По его словам, общевойсковой бронешлем американской армии весит на 200 грамм больше российского и обладает такими же защитными характеристиками. Экипировка из Германии и Франции весит еще больше, заключил эксперт.

Ранее Фаустов рассказал, что в России создадут костюм «железного человека» для военных. Его также сделают из композитной брони, он будет покрывать все тело.