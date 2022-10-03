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Российскую экипировку нового поколения назовут «Легионер»

РИА Новости: экипировку нового поколения для солдата будущего назовут «Легионер»

Российскую экипировку нового поколения, которую разрабатывают в качестве замены комплектам «Ратник» и «Сотник», назовут «Легионер». Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Принято решение по названию для перспективной экипировки солдата будущего. Если предыдущие поколения экипировок названы "исконно русскими" именами — "Ратник" и "Сотник", то новый проект получил более "интернациональное" название — "Легионер"», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с начала реализации проекта «Ратник» прошло более 10 лет. Несмотря на то что комплект оказался удачным, создание нового снаряжения продиктовано требованием времени: появились новые технологии и материалы. Также поменялась специфика ведения боевых действий.

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В августе представитель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения сообщил, что облик экипировки солдата будущего определят в 2023 году.

В октябре 2021 года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что в состав экипировки «Сотник» войдет робототехническая подсистема с беспилотниками и экзоскелетами.

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Даниил Иринин
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