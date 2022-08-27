В России определят облик экипировки солдата будущего

ЦНИИТочмаш: облик экипировки солдата будущего определят в 2023 году

Облик боевой экипировки российского солдата будущего определят в 2023 году. Об этом РИА Новости сообщил представитель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш).

«Министерством обороны РФ принято решение о начале работ по созданию боевой экипировки военнослужащего нового поколения. Что конкретно войдет в состав новой экипировки — будет ясно после проведения научно-исследовательской работы. НИР планируется провести в 2023 году», — сказал собеседник.

Агентство также напоминает, что в настоящее время российская армия получает экипировку «Ратник» второго поколения. В ЦНИИТочмаш работают над экипировкой «Сотник» третьего поколения.

В августе в «Ростехе» заявили, что эффективность российского шлема экипировки «Ратник» на 40 процентов превосходит аналогичные решения из стран НАТО.

В октябре 2021 года РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что Новосибирский приборостроительный завод представил очки дополненной реальности, которые получат российские военные.