Раскрыта многомиллионная цена обручального кольца 76-летней певицы Шер

Page Six: стоимость обручального кольца певицы Шер составляет 17,8 миллиона рублей

Американский ювелир Майк Фрид раскрыл многомиллионную стоимость обручального кольца певицы Шер, которое она получила от рэпера Александра Эдвардса. На эту тему он высказался в интервью Page Six.

Известно, что 36-летний музыкант преподнес 76-летней поп-исполнительнице изделие с бриллиантом грушевидной формы весом около шести карат и дорожкой из маленьких бриллиантов. Собеседник издания отметил, что камни упомянутой огранки очень редкие, поэтому цена подобных украшений, как правило, значительно выше аналогичных аксессуаров.

По словам Фрида, стоимость кольца Шер составляет как минимум 250 тысяч долларов (17,8 миллиона рублей). «Кольцо Шер явно требовало щепетильной работы мастера из-за необычного дизайна ремешка и огранки главного камня», — подчеркнул эксперт в интервью журналистам портала.

Информация о том, что Александр Эдвардс сделал предложение Шер, появилась 26 декабря. Тогда знаменитость опубликовала в аккаунте фотографию кольца с крупным бриллиантом. «Без лишних слов, Александр», — написала она.