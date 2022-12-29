Россиян предупредили о новых видах мошенничества с квитанциями за ЖКУ

Адвокат Власова: мошенники могут предлагать поддержать военных по фальшивым реквизитам

С учетом событий на мировой арене методы мошенничества с квитанциями по оплате ЖКУ приобретают новый облик, рассказала председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. Она предупредила россиян о новом виде мошенничества в беседе с «Лентой.ру».

«Недобросовестные субъекты могут использовать тему частичной мобилизации и предлагать отсрочку через дополнительную оплату за коммунальные услуги. Потенциальные жертвы — молодые, недостаточно информированные парни», — поделилась адвокат.

Также мошенники могут прикрываться ложными намерениями поддержать военных через фальшивые реквизиты, которые можно разместить на квитанциях Ольга Власова адвокат

Другие популярные методы

Среди других популярных тем, к которым прибегают злоумышленники, по-прежнему остается коронавирус, отметила она. Так, до сих пор есть большая вероятность приписывания долгов, возникших якобы в самый разгар пандемии. «Мошенники с помощью рассылок сообщают о долгах прошлых лет. С учетом актуальности оплаты удаленным методом, они создают убедительные обращения и рекомендуют не откладывать с погашением долгов. Наиболее уязвимые группы населения — пенсионеры», — пояснила Власова.

Адвокат также посоветовала внимательнее относится к соглашениям, которые пользователи подписывают в интернете. «Часто пользователь, не вникая в нюансы политики конфиденциальности, соглашается с правилами, ставит "галочки" согласия, и начинает скачивать ПО, довольствуясь удачной находкой. Однако многие не подозревают, что подвергли себя опасности, предоставив согласие на "слив" данных: номер карточки, телефона и так далее. Этот метод не нов и используется для мошенничества во многих сферах, платежки за ЖКУ предстают не менее редким механизмом обмана», — объяснила она.

Также мошенники вписывают QR-коды в поддельные квитанции, предупредила Власова. На них нередко присутствуют лицевой счет, адрес и инициалы плательщика. Однако счет, на который должны поступить деньги, скорее конфиденциальный, без четких данных о том, кому и куда осуществляется перевод. Таким образом злоумышленники могут получить не только средства, но и доступ к личным данным плательщика.

Насторожить в квитанции должно, если указаны ошибочные данные плательщика, неточные сведения о площади жилья, отсутствует индивидуальный код, на который осуществляется платеж, указаны неверные реквизиты получателя перевода, а именно банковские реквизиты предоставляющей коммунальные услуги компании Ольга Власова адвокат

Ранее о новом виде афер с квитанциями за ЖКХ сообщил «Сбер». По данным банка, мошенники пользуются тем, что управляющие компании делают перерасчет под конец года, и рассылают россиянам уведомления о ненастоящих долгах за коммуналку.

