Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
07:55, 29 декабря 2022Среда обитания

Россиян предупредили о новых видах мошенничества с квитанциями за ЖКУ

Адвокат Власова: мошенники могут предлагать поддержать военных по фальшивым реквизитам

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

С учетом событий на мировой арене методы мошенничества с квитанциями по оплате ЖКУ приобретают новый облик, рассказала председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. Она предупредила россиян о новом виде мошенничества в беседе с «Лентой.ру».

«Недобросовестные субъекты могут использовать тему частичной мобилизации и предлагать отсрочку через дополнительную оплату за коммунальные услуги. Потенциальные жертвы — молодые, недостаточно информированные парни», — поделилась адвокат.

Также мошенники могут прикрываться ложными намерениями поддержать военных через фальшивые реквизиты, которые можно разместить на квитанциях

Ольга Власоваадвокат

Другие популярные методы

Среди других популярных тем, к которым прибегают злоумышленники, по-прежнему остается коронавирус, отметила она. Так, до сих пор есть большая вероятность приписывания долгов, возникших якобы в самый разгар пандемии. «Мошенники с помощью рассылок сообщают о долгах прошлых лет. С учетом актуальности оплаты удаленным методом, они создают убедительные обращения и рекомендуют не откладывать с погашением долгов. Наиболее уязвимые группы населения — пенсионеры», — пояснила Власова.

Материалы по теме:
Миллионы россиян становятся жертвами инфоцыган. Кто это такие и как не дать им себя обмануть?
Миллионы россиян становятся жертвами инфоцыган.Кто это такие и как не дать им себя обмануть?
18 ноября 2022
Атака глазами киберпреступников. Как работает социальная инженерия?
Атака глазами киберпреступников.Как работает социальная инженерия?
20 декабря 2022

Адвокат также посоветовала внимательнее относится к соглашениям, которые пользователи подписывают в интернете. «Часто пользователь, не вникая в нюансы политики конфиденциальности, соглашается с правилами, ставит "галочки" согласия, и начинает скачивать ПО, довольствуясь удачной находкой. Однако многие не подозревают, что подвергли себя опасности, предоставив согласие на "слив" данных: номер карточки, телефона и так далее. Этот метод не нов и используется для мошенничества во многих сферах, платежки за ЖКУ предстают не менее редким механизмом обмана», — объяснила она.

Также мошенники вписывают QR-коды в поддельные квитанции, предупредила Власова. На них нередко присутствуют лицевой счет, адрес и инициалы плательщика. Однако счет, на который должны поступить деньги, скорее конфиденциальный, без четких данных о том, кому и куда осуществляется перевод. Таким образом злоумышленники могут получить не только средства, но и доступ к личным данным плательщика.

Насторожить в квитанции должно, если указаны ошибочные данные плательщика, неточные сведения о площади жилья, отсутствует индивидуальный код, на который осуществляется платеж, указаны неверные реквизиты получателя перевода, а именно банковские реквизиты предоставляющей коммунальные услуги компании

Ольга Власоваадвокат

Ранее о новом виде афер с квитанциями за ЖКХ сообщил «Сбер». По данным банка, мошенники пользуются тем, что управляющие компании делают перерасчет под конец года, и рассылают россиянам уведомления о ненастоящих долгах за коммуналку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
В МИД сочли иллюзорной формулу мира Зеленского
Российские танки Т-80 БВ прибыли на запорожское направление
Лавров дал оценку ситуации вокруг СВПД
54-летняя супермодель показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов
Психолог перечислила интересные факты о полиамории
Трое российских детей заживо сгорели при пожаре в частном доме
Самая красивая спортсменка мира рассказала о проблемах со здоровьем
Россиянка побывала на Бали и раскрыла схему обмана туристов
Россиян предупредили о новых видах мошенничества с квитанциями за ЖКУ
«Путешественник во времени» назвал дату уничтожения Земли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.