В России с начала 2023 года вырастет МРОТ

В России МРОТ с начала 2023 года вырастет до 16 242 рублей

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 16 242 рублей в месяц. В декабре соответствующий федеральный закон подписал президент страны Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц», — говорится в законе.

В 2022 году размер МРОТ составлял 15 279 рублей. Теперь же, как отметили в Государственной Думе, минимальная зарплата вырастет на 6,3 процента.

Индексация обязывает работодателей повысить выплаты до уровня нового МРОТ работникам, получающим минимальную заработную плату.

Ранее сообщалось, что размер прожиточного минимума, согласно подписанному президентом России федеральному закону, в 2023 году установлен на уровне 14 375 рублей.