Экономист оценил последствия введения потолка цен на нефть

Экономист Джафарли: страны, которые ввели потолок цен на нефть из России ждут последствия

Азербайджанский эксперт, экономист Натик Джафарли предупредил об ощутимых последствиях страны, которые установили потолок цен на нефть из России. Его слова передает РИА Новости.

«Ужесточение контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым», — заявил эксперт. Он отметил, что пока не было зафиксировано особых всплесков цен на нефть. «Потолок цен, который ввели западные страны, и указ президента России, конечно же, создадут определенную напряженность на нефтяных рынках в будущем», — считает Джафарли.

По словам экономиста, ограничения западных стран коснутся компаний, занимающихся логистикой российского топлива. Он указал, что главными импортерами нефти из России на сегодняшний день являются Китай и Индия, которые в несколько раз увеличили объемы закупок сырья. Джафарли добавил, что в декабре средняя цена российской нефти Urals составляла менее 60 долларов за баррель. «Таким образом, учитывая динамику цен последних недель, Россия ничего не теряет», — заявил он.

5 декабря США опубликовали официальное постановление о введении потолка цен на нефть из России. Он был установлен на уровне 60 долларов за баррель. 4 декабря Евросоюз опубликовал аналогичное постановление.