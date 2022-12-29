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14:55, 29 декабря 2022Мир

Правительству Сунака пригрозили «наказанием» в связи с забастовками

Глава профсоюзов Британии: Сунака «накажут» на выборах, если в стране не повысят зарплаты

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Если премьер-министр Великобритании Риши Сунак в связи с забастовками не станет вести переговоры о повышении зарплат в стране, избиратели «накажут» его правительство на следующих выборах. С таким предупреждением выступил глава объединения профсоюзов Британии (TUC) Пол Новак в беседе с газетой Independent.

В декабре на фоне рекордного роста цен Великобританию охватила волна забастовок. В протестах участвуют сотрудники аэропортов, железнодорожных компаний, медсестры, адвокаты и представители других индустрий. Они требуют повышения выплат как минимум до уровня инфляции.

«Я думаю, что правительство заплатит политическую цену, потому что британской общественности довольно ясно, кто во всем виноват», — сказал Новак. Он также пригрозил, что забастовки станут проблемой на всеобщих выборах, которые намечены на 2024 год, и посоветовал консерваторам начать переговоры с бастующими.

В разговоре с телеканалом Sky News Новак призвал власти Великобритании положить конец «кошмарному уровню жизни». По его словам, британских рабочих ждет уже второе десятилетие сокращения зарплат.

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Ранее сообщалось, что в Великобритании на фоне массовых забастовок задумали привлекать на гражданские работы тех, кто состоит в военном запасе. На такой шаг власти пойдут только в крайнем случае, утверждала газета Telegraph.

Также отмечалось, что на фоне забастовок в стране возник транспортный хаос в День подарков, который проходит на следующий день после Рождества.

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Полина Матюхина
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