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13:52, 19 декабря 2022Мир

В Великобритании из-за забастовок захотели мобилизовать резервистов

The Telegraph: в Великобритании захотели мобилизовать резервистов из-за забастовок

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Великобритания может призвать на гражданские работы людей, состоящих в военном запасе. О том, что власти захотели их мобилизовать, пишет местное издание The Telegraph.

«Военные резервисты могут быть призваны, чтобы подменить бастующих рабочих в соответствии с планами правительства уменьшить зависимость от вооруженных сил», — сообщает газета.

Как отмечает автор материала, около 25 тысяч резервистов — именно столько их насчитывается в Великобритании — будут привлечены к работам только в крайнем случае.

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Ранее правительство Великобритании приняло решение направить около 1,2 тысячи военнослужащих для работы в скорой помощи и других экстренных службах из-за забастовок работников, инициированных профсоюзами.

Массовые забастовки начались в королевстве осенью под лозунгами о повышении зарплаты работникам государственных отраслей. По всей стране бастуют железнодорожники, работники морского и воздушного транспорта, врачи и медсестры, а также другие госслужащие. Они требуют индексации выплат как минимум до уровня инфляции. При этом правительство Консервативной партии во главе с премьер-министром Риши Сунаком полагает, что индексация зарплат сотням тысяч людей только сильнее разгонит инфляцию.

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Глеб Бажуткин
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