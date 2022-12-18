Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:24, 18 декабря 2022Мир

В Великобритании бастующих водителей скорых заменят военными

Правительство Британии направит 1200 военных для работы в скорой вместо бастующих

Фото: Toby Melville / Reuters

Правительство Великобритании приняло решение направить около 1,2 тысячи военнослужащих для работы в скорой помощи и других экстренных службах из-за забастовок работников, инициированных профсоюзами. Об этом пишет Associated Press.

Массовые забастовки начались в королевстве осенью под лозунгами о повышении зарплаты работникам государственных отраслей. По всей стране бастуют железнодорожники, работники морского и воздушного транспорта, врачи и медсестры, а также другие госслужащие. Они требуют индексации выплат как минимум до уровня инфляции. При этом правительство консервативной партии во главе с премьер-министром Риши Сунаком полагает, что индексация зарплат сотням тысяч людей только сильнее разгонит инфляцию.

Однако профсоюзы обрушились с критикой на планы заменить бастующих работников, в частности, водителей скорой помощи, на военных, утверждая, что те недостаточно подготовлены для этого, пишет The Guardian. Также они обвиняют правительство в попытке снизить таким образом эффективность забастовки.

Ранее сообщалось, что и британских военнослужащих возмутила необходимость работать за пожарных и водителей автомобилей скорой помощи в случае их крупных забастовок.

Из-за забастовок железнодорожная компания Eurostar сообщила об отмене поездов между Великобританией и Европой 26 декабря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о переменах к лучшему в России
Месси побил державшийся 32 года рекорд чемпионатов мира
Офисным работникам назвали способы сохранить здоровье
ЛДПР открыла офис в Чечне
Во Франции назвали экономическим самоубийством энергетическое соглашение ЕС
Россияне впервые посетили ОАЭ и рассказали об испортившей отпуск ошибке
Раскрыта средняя стоимость заказа Деда Мороза и Снегурочки в Москве
Украинские военные нанесли удар по стадиону в Донецке
В ЛДПР ответили на сообщения о попавших под обстрел ВСУ Буте и Слуцком
В России отреагировали на предотвращенную США попытку покушения на Герасимова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.