В Великобритании бастующих водителей скорых заменят военными

Правительство Британии направит 1200 военных для работы в скорой вместо бастующих

Правительство Великобритании приняло решение направить около 1,2 тысячи военнослужащих для работы в скорой помощи и других экстренных службах из-за забастовок работников, инициированных профсоюзами. Об этом пишет Associated Press.

Массовые забастовки начались в королевстве осенью под лозунгами о повышении зарплаты работникам государственных отраслей. По всей стране бастуют железнодорожники, работники морского и воздушного транспорта, врачи и медсестры, а также другие госслужащие. Они требуют индексации выплат как минимум до уровня инфляции. При этом правительство консервативной партии во главе с премьер-министром Риши Сунаком полагает, что индексация зарплат сотням тысяч людей только сильнее разгонит инфляцию.

Однако профсоюзы обрушились с критикой на планы заменить бастующих работников, в частности, водителей скорой помощи, на военных, утверждая, что те недостаточно подготовлены для этого, пишет The Guardian. Также они обвиняют правительство в попытке снизить таким образом эффективность забастовки.

Ранее сообщалось, что и британских военнослужащих возмутила необходимость работать за пожарных и водителей автомобилей скорой помощи в случае их крупных забастовок.

Из-за забастовок железнодорожная компания Eurostar сообщила об отмене поездов между Великобританией и Европой 26 декабря.

