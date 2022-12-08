Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:34, 8 декабря 2022Мир

Британские военные возмутились необходимостью работать за бастующих пожарных

Telegraph: Британские военные возмущены необходимостью работать за бастующих пожарных

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Британских военнослужащих возмутила необходимость работать за пожарных и водителей автомобилей скорой помощи в случае их крупных забастовок, сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, военные Вооруженных сил Великобритании недовольны планами правительства заставить их пересмотреть свои планы на Рождество и выйти на работу в качестве подмены работников ряда жизненно важных отраслей. Отмечается, что заработная плата бастующих, пытающихся добиться повышения оклада из-за инфляции, выше, чем у британских военных.

«Мы находимся в ситуации, когда правительство каждый раз при возникновении трудностей — будь то наводнения или забастовки — первым делом обращается к Вооруженным силам, хотя они, наоборот, должны использоваться в качестве последнего средства», — заявил один из источников газеты в военной сфере.

При этом самим военным, согласно законам страны, запрещено участвовать в забастовках.

Ранее стало известно, что британские медсестры в декабре впервые более чем за 100 лет выйдут на забастовку с требованием повысить им заработную плату. Решение о проведении забастовок 15 и 20 декабря профсоюз принял после того, как правительство отклонило предложение о проведении переговоров​​​.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос об объявлении дополнительной мобилизации
ООН призвала не допускать новой войны в Сирии
Британский наемник рассказал о страхе перед российскими военными на Украине
В американской ЧВК «Моцарт» рассказали о больших потерях ВСУ
Британец пожаловался на сексуальное насилие со стороны украинского беженца
Российское посольство в США назвало причину недоверия Вашингтону
Ряду россиян анонсировали повышенную пенсию в декабре
Британские военные возмутились необходимостью работать за бастующих пожарных
МИД России назвал условия возобновления диалога с США по стратстабильности
Зеленский оценил ситуацию с электроснабжением на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.